Лидер Демпартии рассказал о достижениях Демократической партии

Развитие национальной экономики, увеличение заработной платы, индексация пенсий и пособий — лидер Демпартии рассказал о достижениях Демократической партии и правительства.Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк разработал план работы ДПМ и объявил о своих приоритетах на ближайшее будущее в интервью для портала Tribuna. В то же время Владимир Плахотнюк заявил о том, что на данный момент тема выборов его не волнует, его заботит обеспечение нормальной работы правительства и проведение запланированных реформ: - 2017 год стал годом роста Республики Молдова. Я имею в виду экономику, доверие граждан, осознания того, что правительство работает на них, несмотря на то, что еще очень многое предстоит сделать. Рост экономики составил около 4%, а это напрямую сказывается на доходах населения. Зарплаты выросли на 11%, пенсии на 10%. Экономический рост означает и новые предприятия, и новые рабочие места. В нашу страну продолжают приходить новые инвесторы.. Лидер ДПМ также обратил внимание на меняющееся отношение правительства к потребностям граждан: - В первую очередь, я хотел бы, чтобы люди знали: власть начала серьезно работать над решением проблем и результаты будут очевиднее в следующем году.

На вопрос о том, собирается ли лидер ДПМ участвовать в выборах в связи с вводом новой избирательной системы - смешанного голосования — Владимир Плахотнбк заявил о том, что есть более важные вопросы, на которых следует сосредоточиться: - Сейчас нашим приоритетом является помощь правительству в получении наилучших результатов для людей, в проведении необходимых реформ. До выборов еще далеко, сейчас меня эта тема не волнует,читать далее https://www.kp.md/daily/26796.7/3830917/

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