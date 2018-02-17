США обвинили российскую "фабрику троллей" во вмешательстве в выборы

Большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию Агентство интернет-исследований, также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В документе, опубликованном на сайте минюста США, отмечается, что компания начала вмешиваться в политические и выборные процессы в США еще в 2014 году.

В тексте обвинения также перечислены имена 13 россиян, которые, как указывается, являются сотрудниками организации или связаны с ней. Среди них - российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Также в обвинительном заключении упомянуты компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", принадлежащие Пригожину, передает ВВС.

"С начала 2014 года организация [Агентство интернет-исследований] начала вмешиваться в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 года. Организация получала финансирование от Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, в том числе "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", - говорится в документе.

Согласно обвинительному заключению, сотрудники компании, в частности, заводили аккаунты в соцсетях от имени граждан США и размещали там информацию, порочащую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщил заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн, американский минюст намерен требовать экстрадиции 13 россиян и надеется на сотрудничество российских властей. При этом Россия ранее неоднократно заявляла, что выдавать своих граждан ей запрещает конституция.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что в Кремле пока не ознакомились с обвинениями.