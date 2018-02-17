Смертельное ДТП под Киевом: в аварию попал микроавтобус с детьми

На трассе Одесса-Киев в районе Глевахи в субботу, 17 февраля, произошло ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил детей и Нивы. Двое взрослых погибли, девятерых детей госпитализировали, сообщает Эспресо.

Отмечается, что бус Мерседес Спринтер с детьми ехал в направлении Киева и столкнулся с Нивой, которая разворачивалась в запрещенном месте.

От мощного удара Ниву отбросило на 20 метров, а маршрутка слетела в кювет. Обломки обоих автомобилей разлетелись на десятки метров.

По предварительной информации госпитализировали 9 детей и троих взрослых с микроавтобуса.

Пассажир Нивы погиб на месте, а водитель скончался в больнице, передает korrespondent.net.