Распространенные в СМИ сообщения о том, что погибшая в детском саду в Новой Москве девочка замерзла, так как о ней забыли на прогулке воспитатели, не находят подтверждения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Согласно показаниям сотрудников и руководства дошкольного учреждения, во время прогулки у девочки произошел приступ, ее принесли в помещение и вызвали врачей. В саду была медсестра, она оказывала ребенку первую помощь до прибытия скорой.
Вскрытие не выявило никаких признаков переохлаждения организма, а также внутренних или внешних травм. Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция.
В пятницу, 16 февраля в детском саду №2120 "Белоснежка" в Новой Москве умерла трехлетняя девочка. Обстоятельства смерти ребенка неясны: часть СМИ сообщили, что воспитанницу просто забыли на прогулке и она умерла от переохлаждения. Руководство детского сада настаивало на том, что девочке неожиданно стало плохо, ей немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "Халатность", напоминает РИА Новости.
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