Пятиклассник из многодетной семьи переселенцев с Донбасса получил инсульт после затяжной травли в школе. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает Днепр Час. Как отмечается, в травле также принимала участие классная руководительница.
Многодетная семья Ивановых на шутки о "понаехали" отшучивалась, чтобы не провоцировать новые конфликты, а в ноябре прошлого года одноклассник их сына нецензурной бранью стал оскорблять мальчика и его беременную маму. На ответ "сам такой" учительница обвинила в конфликте их сына, и началось коллективное издевательство над переселенцем, передает korrespondent.net.
По словам матери мальчика, его буквально закидывали камнями. Решением администрации ученик был переведён в параллельный класс.
"У нас уже есть один такой, а теперь свалилось ещё это недоразумение. Это надо пережить", - с порога сообщила детям классная руководительница, когда мальчика перевели.
Со слов матери, ребёнку выставили испытательный строк, и завели специальный дневник для записи замечаний. Учительница раздраженно намекала матери на необоснованность пребывания Иванова в её дружном классе.
Вот жалобы, которые дети писали на затравленного мальчика: "жевал жвачку, на уроке ходил по классу (просился в туалет), побил девочку (случайно задел мячём одноклассницу, после чего долго извинялся)".
Мама пыталась решить проблему с классной руководительницей и обращалась к директору школы, чтобы прекратить травлю ребенка, у которого было очень плохое состояние здоровья.
СМИ отмечает, что 31 января ученики 5 класса дружно составили петицию с целью выгнать мальчика из школы, при этом угрожали Иванову. Мальчик стал прятаться от одноклассников.
О том, что происходит, знал весь коллектив школы и родительский комитет. Сообщается, что 1 февраля Иванов позвонил маме из школы и сообщил, что над ним опять издеваются, после чего связь оборвалась. Мама позвонила классной руководительнице, но вразумительного ответа от неё не было. После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт.
В школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали сотрудники полиции. Администрация школы от комментариев отказалась.
На данный момент идёт разбирательство инцидента, управлением образования изучаются все предоставленные материалы.
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журналист