Баллон газа подорвался недалеко от места празднования свадьбы в северо-западной части Индии, в результате 18 человек погибли, сообщает газета India Toda со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Беавар, штат Раджастхан. В результате взрыва здание, где проходила церемония, обрушилось. После происшествия спасательным службам удалось достать из-под завалов тела девяти человек, в воскресенье специалисты извлекли тела еще девяти погибших.
В результате происшествия ранения также получили 18 человек, шесть из которых уже выписали из больницы, состояние пяти оценивается как критическое. Как заявил представитель местной администрации Гаурав Гоял, два человека еще могут оставаться под завалами, поисковая операция продолжается.
Как заявил представитель администрации штата Васундхара Радже, власти выделят семьям погибших 200 тысяч рупий в качестве компенсации, финансовая помощь пострадавшим составит 50 тысяч рупий каждому, передает РИА Новости.
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