"Саратовские авиалинии" выступили в защиту пилота разбившегося Ан-148

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" опровергла сообщения СМИ о том, что командир разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Валерий Губанов вышел в рейс с просроченным медицинским заключением, и сообщила, что он имел действующее заключение врачебной летной комиссии.

Ранее издание Dailystorm со ссылкой на источник сообщило, что Губанов не должен был выходить в рейс, поскольку не прошел врачебную комиссию в установленный срок. Издание утверждало, что заключение врачебной летной экспертной комиссии выдали Губанову 9 февраля 2017 года, хотя такая справка действует не более чем один год, а пилоты обязаны проходить осмотры раз в полгода.

"Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной летной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года. Комиссию он проходил в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Юга", — цитирует сообщение авиакомпании РИА Новости.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.



