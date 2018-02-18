Жертами авиакатастрофы в Иране стали 66 человек

В Иране разбился самолет. Авиакатастрофа произошла вблизи города Семиром в провинции Исфахан. В районе падения самолета в горной местности Падена был сильный туман.

Все 66 человек, находившиеся на борту разбившегося в Иране пассажирского самолета ATR 72, погибли. Об этом сообщает агентство ИСНА со ссылкой на авиакомпанию Aseman Airlines, которой принадлежал лайнер.

Очевидцы рассказали, что перед крушением экипаж самолета пытался совершить экстренную посадку.

Лайнер выполнял рейс из столицы Тегерана в город Ясудж. На его борту находились 60 пассажиров, включая одного ребенка, и шесть членов экипажа. Самолет пропал с радаров примерно через 50 минут после взлета, передает korrespondent.net.