Во Львове 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил из окна стрельбу. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.
Правоохранители получили сообщение об инциденте в 10:40, сообщает издание korrespondent.net.
"Позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, живущий на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение", – рассказали в полиции.
По информации правоохранителей, обошлось без пострадавших. Оружие у злоумышленника изъято.
Сейчас решается вопрос о привлечении львовянина к ответственности.
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