Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки

Во Львове 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил из окна стрельбу. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

Правоохранители получили сообщение об инциденте в 10:40, сообщает издание korrespondent.net.

"Позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, живущий на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение", – рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, обошлось без пострадавших. Оружие у злоумышленника изъято.

Сейчас решается вопрос о привлечении львовянина к ответственности.