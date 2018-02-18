Семья из Бельц 10 лет живет в доме без электричества

В муниципии Бельцы более десяти лет ютится в доме без электричества мать с тремя детьми. У женщины нет ни документов, удостоверяющих личность, ни документов на право собственности, поэтому она не может оформить контракт с поставщиком.

"Утром выходим, темно, приходим – опять темно. Пока разведу огонь, уже ночь и больше ничего не могу делать", - рассказала жительница муниципия Бельцы Анастасия Самуленкова журналистам Publika TV.



Владелец дома впустил в него Анастасию с мужем 30 лет назад. Семья разрасталась, но об оформлении документов никто не задумывался. Потом и хозяин дома, и муж Анастасии скончались, а мать троих детей осталась один на один с нерешенными проблемами.



"Пришли и отключили свет. Когда я пошла просить о подключении, они потребовали документы на недвижимость. А документ не на мое имя, а на имя владельца, который предоставил нам дом", - добавила жительница муниципия Бельцы Анастасия Самуленкова.



В поле зрения Управления социальной помощи бельцкой мэрии семья попала всего два месяца назад. Но получение социальных услуг невозможно: у матери нет удостоверения личности.



"После оформления документов она получит все услуги. Её также включили в список получателей семейной поддержки, то есть она будет получать деньги", - отметила социальный работник Виктория Грэтяну.



Между тем поставщик электроэнергии предлагает заключить временный контракт.



"Без наличия документов на недвижимость можно заключить временный контракт на поставку электроэнергии при условии предварительной оплаты среднемесячного потребления", - сказал юрист Ион Ожог.



Как разъяснили юристы, проживание в доме дольше 15 лет является основанием для требования права собственности через суд.



