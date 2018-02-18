Германия: Кибератаки – главная угроза для всего мира

Кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности. Об этом в интервью CNBC заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Я думаю, что киберугроза (является самой опасной – ред.), потому что, о каких бы противниках мы не подумали – и даже если говорить об ИГ ("Исламское государство"), – то они используют кибер-пространство против нас", – сказала глава Минобороны Германии, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам, пишет korrespondent.net.