Пейзаж, скрывавшийся под картиной и, вероятно, созданный студентом, был повернут художником на 90 градусов, и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины. Она восприняла форму и очертания каталонского ландшафта.

"Это помогает в датировке картины, а также дает возможность установить, где именно она была написана", - пояснил он в интервью BBC.

"Все это помогает нам задать новые, более интересные и, с научной точки зрения, более правильные вопросы касательно художника и его творческого процесса, а также того, как именно он выбирает ту или иную форму, которую впоследстии мы видим на холсте", - сказал куратор.