ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

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