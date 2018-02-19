Инициатива Минэкономики: половина товаров на прилавках будут молдавского производства

Половина продовольственных товаров на полках магазинов должны быть местного производства. Это предусматривает законопроект, подготовленный Минэкономики и инфраструктуры. Инициатива призвана поддержать и защитить отечественных товаропроизводителей.

"Товаропроизводители хотят быть уверены, что они продадут по хорошей цене продукцию, в которую вложен немалый труд. Продавцы со свой стороны стремятся приобрести продукцию по более низкой цене для обеспечения собственной доходности", - заявил глава управления Минэкономики и инфраструктуры Василе Вулпе.



Согласно законопроекту, скидки на закупку товара не смогут превысить десяти процентов, а на товары первой необходимости, такие как хлеб, растительное масло, мука, их вообще отменят. Предлагается также установить строгие сроки, в которые торговые сети должны расплатиться с поставщиком товаров - от 7 до 45 дней, в зависимости от срока годности продукции.



Минсельхоз составит и будет пересматривать каждый год перечень продукции, которая станет пользоваться теми же условиями, что и импортные товары.



"Это гарантирует товаропроизводителю, что он сможет поставлять продукцию в течение всего года, а торговым сетям - что они будут получать продукцию."



"Переговоры станут немного сложнее, особенно для мелких товаропроизводителей, у которых нет больших объемов производства. Но речи о препятствовании иностранным товарам не идет", - сказала представитель предприятия по производству пива Людмила Андроник.



Подготовка и обсуждение законопроекта заняли более полутора лет. Теперь его вынесут на утверждение правительству и парламенту.