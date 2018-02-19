NASA показало новую вспышку на Солнце

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства зафиксировали новую вспышку на Солнце, и она стала единственным свидетельством активности на звезде за последние несколько недель. Снимок опубликован на официальном сайте NASA.

В ведомстве сообщили, что вспышка была относительно слабой (C-class). По словам исследователей, в управлении редко обращают внимание на небольшие вспышки.

Но последний случай стал редким явлением. Ученые утверждают, что за последние несколько недель эта вспышка стала единственным свидетельством активности на Солнце, пишет korrespondent.net

Ранее астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего спрогнозировали, что Солнце станет более холодным и тусклым к 2050 году.