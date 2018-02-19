Curiosity, севший на поверхность красной планеты в августе 2012 года, получил сотни фотографий самого себя за это время, используя камеру высокого разрешения, уcтановленную в его роботизированной руке. Эти "селфи" составлены из десятков и сотен отдельных фотографий, полученных с разных ракурсов, с которых программным образом "удаляется" сама рука MAHLI, дабы не портить картинку.

Его предшественники, ныне работающий марсоход Opportunity и его усопший собрат Spirit, не делали подобных снимков, так как их камеры MI не обладают достаточно высоким разрешением и предназначены для получения фотографий различных микрообъектов с крайне малых расстояний. По этой причине ученые раньше никогда не пытались получить полноценное "селфи" Opportunity, и довольствовались панорамными фотографиями, на которых были видны некоторые части марсохода.