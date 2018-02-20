Биологи из США впервые вырастили химеру человека и овцы

Молекулярные биологи из Калифорнии впервые вырастили химерные зародыши, включающие в себя клетки людей и овец. Это приближает нас к выращиванию полноценных органов людей внутри животных, заявили ученые, выступавшие на конференции Американского научного общества в Остине.

"Число человеческих клеток в этом зародыше крайне мало, он никогда бы не превратился в что-то подобное свинье или овце с человеческим лицом или мозгом. В среднем лишь одна из тысячи или десяти тысяч его клеток была "унаследована" от человека", — заявил Хиро Накаути из Стэнфордского университета (США).

Примерно 15 лет назад биологи начали активно обсуждать возможность так называемой ксенотрансплантации — пересадки органов животных в тело человека. Для воплощения идеи в жизнь, как казалось ученым раньше, нужно было решить простую задачу — заставить иммунную систему не отторгать эти органы, напоминает РИА Новости.

Данная задача до сих пор не решена, хотя сейчас генетики работают над созданием особых генных терапий, делающих органы свиней и прочих животных "невидимыми" для нашей иммунной системы. Год назад известный американский генетик Джордж Черч приблизился к решению этой задачи, удалив часть таких меток "свой-чужой" при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9 и вырастив первых частично "очеловеченных" свиней.

Накаути и его коллеги Хуан Бельмонте и Пабло Росс из университета Калифорнии в Риверсайде (США) год назад использовали эту же систему для того, чтобы подойти к решению задачи методом от противного, создав человеческие органы для трансплантации, выращенные внутри организма свиньи.

Их можно создать, если ввести в зародыш свиньи или другого животного стволовые клетки человека в строго определенный период развития, получив так называемую химеру — организм, составленный из двух или более наборов разнородных клеток.

Подобные эксперименты, как рассказывают ученые, уже достаточно давно и успешно ведутся в опытах на мышах, однако опыты на больших животных, таких как свиньи или обезьяны, пока не проводились или заканчивались неудачно. Команда Бельмонте сделала большой шаг в сторону реализации подобных задач, научившись вставлять фактически любые клетки в зародыши свиней и мышей при помощи CRISPR/Cas9, играющей роль "киллера", убивающего определенные клетки животного и позволяющей заменить их на их человеческие аналоги.

Первые химерные зародыши свиньи и человека, как отмечают Росс и его коллеги, содержали в себе крайне мало человеческих частей — лишь одна из 10 000 клеток была "унаследована" от Homo sapiens. Пытаясь решить эту задачу, ученые начали эксперименты не на свиньях, традиционно считающихся главными кандидатами на роль "инкубаторов" для будущих запасных органов, а на овцах, обладающих схожими размерами.

Накаути и Росс заявили, что им удалось успешно имплантировать клетки человека в зародыши овцы, а также увеличить их долю примерно в 10 раз. По их словам, химерные зародыши успешно развивались на протяжении первых 28 дней своего существования. Это говорит о том, что они вполне могли бы стать полноценными живыми существами, если бы эксперимент не был прекращен по этическим причинам.

Как отмечают ученые, пока непонятно, какие органы будут формировать человеческие клетки и повлияют ли они на облик и работу нервной системы овец. Для этого необходимо провести более продолжительные эксперименты в течение около трех месяцев, организация которых еще более проблематична из-за морально-этических соображений, заключил биолог.