Всего по делу проходят 18 фигурантов, которых обвиняют в преступном сговоре и отмывании денег, начиная с 1996 года, передает meduza.io. При этом предполагаемые лидеры группы Геннадий Петров и Александр Малышев находятся в розыске — Петров не вернулся из России, куда его отпустили после задержания.

Обвинение просит для разных фигурантов дела от 5 до 8,5 года тюрьмы. Для депутата Резника прокуратура запросила пять с половиной лет заключения и штраф 100 миллионов евро.

«Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию», — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам.