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Билл Гейтс пожаловался, что платит мало налогов
// фото: Газета.ру
13:49, 19 Feb 2018
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Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что самые богатые люди должны платить намного больше налогов.

Такое заявление Гейтс сделал в интервью телеканалу CNN, говоря о налоговой реформе, одобренной администрацией президента Дональда Трампа.

«Я заплатил больше налогов, чем кто-либо другой, более 10 миллиардов долларов, но правительство должно взимать с людей, которые находятся в одном положении со мной, значительно более высокие налоги», — сказал Гейтс.

Основатель Microsoft подчеркнул, что в результате реформы Трампа, богатые получат значительно больше преимуществ, чем бедные или средний класс. «Это идет вразрез с тем, что мы хотели бы видеть — усиление системы соцобеспечения и более высокие налоги для самых богатых», — сказал он.

«Это не прогрессивная налоговая реформа. Это регрессивная налоговая реформа», — сказал Гейтс.

Билл Гейтс на протяжении многих лет возглавляет списки самых богатых бизнесменов в мире. Журнал Forbes оценивает его состояние более чем в 90 миллиардов долларов.

Налоговая реформа, проведенная администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает масштабное снижение выплат в федеральный бюджет. Реформа вступила в силу с 1 января. В частности, ставка налога на прибыль для компаний была снижена с 35% до 21%, напоминает meduza.io.




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