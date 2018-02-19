Власти Лондона запретили беспилотники

Инфраструктура Лондона не готова к переходу на беспилотные авто минимум до 2030 года. Поэтому их использование ранее этого времени нецелесообразно.

Об этом говорит в исследовании Транспортного комитета Лондонской ассамблеи.

Согласно исследованию ученых, нынешняя инфраструктура не готова к использованию беспилотных авто, автобусов и дронов для доставки почты в дома. Засилье этих транспортных средств может парализовать город, пишет УНИАН.

Кроме того, ученые предсказывают негативный социальный эффект – потерю рабочих мест водителями такси и автобусов. Решение проблемы транспорта Лондона специалисты видят изменение маршрутов существующего транспорта, а также расширение услуг каршерингу (пользование одним авто многими людьми), пока работы не начнут вытеснять людей с автодорог и улиц.





