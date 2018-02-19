СМИ: житель Польши заготовил взрывчатку для покушения на правительство

Житель окрестностей польского Ольштына готовил покушение на руководство страны и для этого накопил около 300 килограммов взрывчатых веществ, сообщает радиостанция RMF FM.

"Готово обвинительное заключение в отношении жителя окрестностей Ольштына, который, по мнению прокуратуры, готовил покушение на конституционные органы власти Польши. Закрытое расследование по этому делу завершила прокуратура", — говорится в сообщении.

Прокуроры пока не разглашают, на кого конкретно мужчина готовил покушение, а придерживаются общей формулировки о том, что "речь идет о президенте, правительстве и парламенте". По их данным, подготовка к теракту продолжалась в 2014-2017 годах.

С этой целью, как сказано в обвинительном акте, мужчина "накопил почти 300 килограммов взрывчатых веществ, а также веществ для ее производства", передает РИА Новости

Во время нескольких обысков у него было обнаружено почти полкилометра запалов, взрыватели. Он также владел легально купленными 25 единицами огнестрельного оружия, в том числе автоматического, и 25 тысячами патронов.

Кроме того, в квартире мужчины сотрудниками Агентства внутренней безопасности найдены листовки, призывающие "прекратить подчинение" органам власти.