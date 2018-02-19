В Норвегии одни дублем сняли 72-минутный фильм о нападении Брейвика

Норвежский режиссер Эрик Поппе рассказал, что решил снять фильм про бойню в летнем лагере на острове Утейя, так как он почувствовал, что люди начинают забывать об этой трагедии и о том, к чему может привести экстремизм.

Фильм Поппе вошел в основной конкурс 68-го международного Берлинского кинофестиваля. "Утейя, 22 июля" рассказывает о бойне 2011 года в лагере норвежской трудовой партии, устроенной националистом Андерсом Брейвиком. Картина длится 72 минуты – ровно столько, сколько продлилась атака, и снята одним дублем. В результате нападения было убито более 60 человек, более ста получили тяжелые ранения.

По словам режиссера, когда трагедия только произошла, было очень много дискуссий по поводу того, почему это случилось и как этого избежать в дальнейшем, однако с годами память о случившемся стала стираться. "Я обсуждал это и встречался с молодыми людьми, которые выжили на острове, и они разделяли со мной (волнение), и это их волновало. Если посмотреть на Европу сейчас, понимаешь, что экстремистское движение растет, и мы должны помнить, что произошло на этом острове и к чему может привести левый экстремизм", — сказал Поппе.

Он отметил, что ему необходимо было подробно изучить то, что произошло, а также понять, как рассказать эту историю, так как он хотел описать, как молодые люди на острове постепенно осознавали, что происходит, передает РИА Новости.

"Я решил, что сделаю это одним длинным дублем, чтобы показать время, когда это все происходило. У нас есть много возможностей художественного выражения, но показать время практически невозможно", — пояснил режиссер.

По его словам, очевидцы нападения помогали ему со сценарием и во время съемок, но история, рассказанная в фильме, полностью выдумана. Поппе подчеркнул, что это было сделано по этическим причинам, чтобы жертвы атаки, которые, возможно, посмотрят фильм, не гадали, может ли это быть историей кого-то знакомого.

Андерс Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, где погибли восемь человек, затем открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утёйя, где им были убиты 69 человек. Суд Норвегии признал Брейвика вменяемым и приговорил к 21 году тюрьмы.