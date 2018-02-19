Норвежский режиссер Эрик Поппе рассказал, что решил снять фильм про бойню в летнем лагере на острове Утейя, так как он почувствовал, что люди начинают забывать об этой трагедии и о том, к чему может привести экстремизм.
Фильм Поппе вошел в основной конкурс 68-го международного Берлинского кинофестиваля. "Утейя, 22 июля" рассказывает о бойне 2011 года в лагере норвежской трудовой партии, устроенной националистом Андерсом Брейвиком. Картина длится 72 минуты – ровно столько, сколько продлилась атака, и снята одним дублем. В результате нападения было убито более 60 человек, более ста получили тяжелые ранения.
По словам режиссера, когда трагедия только произошла, было очень много дискуссий по поводу того, почему это случилось и как этого избежать в дальнейшем, однако с годами память о случившемся стала стираться. "Я обсуждал это и встречался с молодыми людьми, которые выжили на острове, и они разделяли со мной (волнение), и это их волновало. Если посмотреть на Европу сейчас, понимаешь, что экстремистское движение растет, и мы должны помнить, что произошло на этом острове и к чему может привести левый экстремизм", — сказал Поппе.
Он отметил, что ему необходимо было подробно изучить то, что произошло, а также понять, как рассказать эту историю, так как он хотел описать, как молодые люди на острове постепенно осознавали, что происходит, передает РИА Новости.
"Я решил, что сделаю это одним длинным дублем, чтобы показать время, когда это все происходило. У нас есть много возможностей художественного выражения, но показать время практически невозможно", — пояснил режиссер.
По его словам, очевидцы нападения помогали ему со сценарием и во время съемок, но история, рассказанная в фильме, полностью выдумана. Поппе подчеркнул, что это было сделано по этическим причинам, чтобы жертвы атаки, которые, возможно, посмотрят фильм, не гадали, может ли это быть историей кого-то знакомого.
Андерс Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, где погибли восемь человек, затем открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утёйя, где им были убиты 69 человек. Суд Норвегии признал Брейвика вменяемым и приговорил к 21 году тюрьмы.
Комментарии
- Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру
- В соцсетях пустили слух о смерти Сталлоне
- Назван лучший фильм кинопремии BAFTA
- В Петербурге снимут продолжение фильма "Место встречи изменить нельзя"
- Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2S показали на видео
- Бекмамбетов планирует снять интерактивный фильм в вертикальном формате
- Дженнифер Энистон и Джастин Теру подали на развод
- Берлинале впервые открылся анимационной лентой
- Названа лучшая актриса всех времен
- Про российского милиционера-маньяка снимут сериал
- Заскучавшие водители экскаваторов сыграли в крестики-нолики гидромолотом
- Учёные впервые получили новую форму света
- Молдаванин угрожал взорвать магазин в Санкт-Петербурге
- Учёные нашли способ выявлять аутизм через анализ крови
- На Урале жена спрятала одежду мужа, но он всё равно поехал на охоту... в трусах
- В Альпах найдено тело девочки, пропавшей во время свадебного банкета
- В Бразилии по ошибке похоронили живую женщину
- Космонавт заснял с орбиты экологическую катастрофу
- Две женщины сгорели в бане в Подмосковье
- Нетрезвый священник ответил пассажирке троллейбуса, не стесняясь в выражениях. ВИДЕО
- Названа назвал предварительная причина смерти ребенка в московском детсаду
- Вылетевшее лезвие газонокосилки отрезало голову 14-летней школьнице
- Социалисты говорят «да», демократы — «нет». Как советники из села Мэгуреле приняли декларацию об объединении с Румынией
- Украина: школьная травля довела пятиклассника до инсульта
- В Петербурге украли более двух тысяч буханок хлеба
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист