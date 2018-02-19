Исследование: как сон влияет на развитие умственных способностей

Ученые из Университета Висконсина в США объяснили, как сон влияет на развитие умственных способностей.

По словам специалистов, сон поддерживает пластичность мозга и способность воспринимать и изучать новое.



Изучая синапсы мозга мышей, ученые пришли к выводу, что соединения между нервными клетками становятся сильнее во время стимуляции в дневное время, но затем сокращаются почти на 20 процентов во время сна, создавая к утру своеобразные "кластеры" для обучения.



Получается, что целью сна и является сокращение числа тех самых синапсов, которые препятствуют нормальному усвоению информации.