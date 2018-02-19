У американца в глазу поселился свиной цепень

Житель Флориды пожаловался врачам, что видит в левом глазу черную точку, которая перемещается слева направо.

Кордеро оказался инфицирован ленточным червем Taenia solium, или свиным цепнем. Паразит прошел путь из его кишечника через кровоток в глаз. К тому времени, когда мужчина показался врачам, червь поселился в заполненной жидкостью области за линзой глаза, называемой стекловидной камерой, передает Моя планета.

Свиного цепня люди могут подцепить, поедая сырую или недоваренную свинину. Вероятно, именно это произошло с Кордеро на Рождество. Всего в мире зарегистрировано около 20 таких случаев. Примечательно, что врач Кордеро, доктор Дон Перес, за свою карьеру столкнулся уже со вторым подобным происшествием.

Свиные цепни в глазах могут вызвать слепоту. Яйца червя также могут заразить мозг, где образуются кисты. (Червь может заразить мозг не только из глаза, но и из других частей тела).

Жителю Флориды удалили из глаза 3-миллиметрового червя вместе с десятками тысяч яиц. Кордеро больше не испытывает проблем со зрением, но, по его словам, отныне зарекся есть свинину.