Жительница Кишинева получала продуктовые посылки с наркотиками

Макароны, фаршированные психотропными препаратами, обнаружились в посылке, предназначенной для жительницы столицы.

Внимание полиции привлекла необычная частота, с которой женщина получала извещения о посылках из Италии.

Как минимум раз в неделю щедрый отправитель засыпал ее продуктами, шампунями, печеньями и другой приятной мелочью. Оказалось, вся она была фаршированной.



Полиция оценила запрещенный товар в одной только посылке в 6 тысяч леев. Девушка признала свою вину, полиция устанавливает соучастников.