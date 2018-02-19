Мужчина украл телевизор из арендованной квартиры на Рышкановке

Снял квартиру и украл из нее телевизор. Сегодня в столичном секторе Рышкановка был оперативно задержан 32 летний житель столицы с богатой криминальной биографией.

Бывший торговец наркотиками, вероятно хотел вернуться в бизнес, а для этого, как известно, нужен начальный капитал. Телевизор, стоимость которого достигает 10 тысяч леев, пришелся как нельзя кстати.

Правда, провернуть дельце не удалось. Мужчина признал свою вину, ему грозит тюремное заключение сроком до 4х лет.