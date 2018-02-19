В Молдове запустили кампанию "Защищённый дом - спасённая жизнь"

Более 800 семей по всей стране получат бесплатные детекторы дыма. О запуске национальной кампании "Защищённый дом - спасённая жизнь" объявил министр внутренних дел Александр Жиздан. Он подчеркнул, что кампания рассчитана на год, и 800 - это число получателей только на первом этапе.

"К сожалению, в пожарах погибают сотни людей. Основные причины - неосторожность и несоблюдение правил пожарной безопасности. Мы направим все силы на предотвращение подобных трагедий", - заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.



К кампании уже подключили власти трехсот населенных пунктов. 70 процентов стоимости проекта финансируется из центрального бюджета, 30% - из местных. На покупку и установку детекторов уже перечислили почти сто тысяч леев.



С начала года в стране произошло больше 200 пожаров, в которых погибли 32 человека, в том числе двое детей. Страшную статистику обсудили на совещании в Демократической партии, и лидер Влад Плахотнюк заявил, что решением проблемы станет установка детекторов дыма, передает publika.md.



