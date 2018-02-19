В столице планируют слияние управления электротранспорта и автобусного парка

Единую цену на билеты в троллейбусах и автобусах планируют ввести в столице. Об этом заявила исполняющая обязанности мэра Кишинёва Сильвия Раду. Она отметила, что муниципалитет готовит проект слияния управления электротранспорта и автобусного парка.

"Для того, чтобы у нас были единые билеты, единая стоимость проезда в городском транспорте. Мы хотим добиться большей эффективности в управлении общественным транспортом", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Чиновница добавила, что проект представят советникам в ближайшие два месяца. По её словам, муниципальные предприятия возглавит один человек. Новую стоимость проезда пока не уточняют.

Сейчас билет на троллейбус стоит 2 лея, на автобус - 3.