Из Румынии в Молдову доставили подозреваемую в торговле людьми

19-летнюю гражданку Молдовы, подозреваемую в торговле людьми, экстрадировли из Румынии на родину.

По данным полиции, задержанная вербовала девушек из социально-уязвимых семей для занятия проституцией в Греции, а также для предоставления сексуальных услуг через интернет. Когда против злоумышленницы открыли уголовное дело, она сбежала в Румынию.

Её объявили в международный розыск. Задержали подозреваемую в начале года. Сейчас её доставили в Молдову. Она находится в 13-й тюрьме.