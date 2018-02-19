Студент-иностранец завозил в Украину шоколад с марихуаной

Студент из Туниса завозил в Днепр шоколад с марихуаной. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Так, наркотические средства 27-летний мужчина заказывал через интернет-сайт из Нидерландов. Заказ оплачивал через терминал на электронный кошелек. Получал товар самостоятельно в пунктах курьерской службы доставки.

Всего во время санкционированного обыска было изъято 12 слип-пакетов с шоколадом с марихуаной, 6 слип-пакетов с курительными смесями, 3 слип-пакеты с марихуаной элитных сортов и 9 сигарет с марихуаной, пишет korrespondent.net

Изъятые вещества направлены на исследование. Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.