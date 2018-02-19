Глава Банка Латвии задержан антикоррупционным ведомством

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич задержан в Риге в рамках уголовного процесса, сообщил в воскресенье премьер-министр страны Марис Кучинскис.

Премьер созвал внеочередное заседание правительства на понедельник. Также свое внеочередное заседание проведет Комиссия по национальной безопасности Сейма, передает ВВС.

В своем заявлении Марис Кучинскис ничего не сказал о причинах задержания Римшевича. Глава правительства отметил, что информация будет предоставлена антикоррупционным ведомством, когда оно сочтет нужным ее предоставить.

Ни Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, ни Государственная полиция в воскресенье ситуацию не комментировали. В беседе с Би-би-си представители антикоррупционного ведомства подтвердили, что ведут процессуальные действия, которые касаются Банка Латвии и его президента.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола созвала срочную пресс-конференцию о ситуации в финансовом секторе Латвии.

"Могу заверить, что финансовая система в Латвии стабильна. То, с чем мы сейчас сталкиваемся, - международный кризис репутации финансового сектора. Он вызван ситуацией вокруг банка ABLV, которому американские коллеги высказали серьезные упреки", - сказала глава минфина Латвии.

Претензии в адрес третьего по размеру активов латвийского банка были высказали представителями Сети по предотвращению финансовых преступлений FinCEN (США). В официальном заявлении ведомства деятельность ABLV связывается с рисками отмывания денег, коррупции на территории России и Украины и оружейной программой Северной Кореи.

Ранее в латвийских СМИ прозвучала информация о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку в связи с возможным вымогательством взяток со стороны представителей сектора финансового регулирования Латвии в отношении представителей другого местного банка - Norvik banka.