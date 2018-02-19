Британские операторы связи смогут использовать церковные шпили в качестве антенн

Интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Великобритании смогут использовать шпили церквей в сельской местности для установки оборудования, которое позволит обеспечить связь и доступ в интернет для местных жителей. Как сообщает Русская служба BBC, соглашение об этом подписали правительство Великобритании и Англиканская церковь.

В правительстве страны уточнили, что коммерческие соглашения будут заключаться на местах между епархиями и приходами и операторами связи. При этом в Министерстве по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту отметили, что две трети англиканских церквей находятся в сельских районах, а их расположение в центре населенного пункта позволит обеспечить наилучшую мобильную связь.

"Получить доступ к подходящим объектам, особенно в сельских районах, было очень непросто для мобильных операторов, так что любая инициатива, направленная на улучшение ситуации, будет с радостью воспринята в отрасли", - прокомментировал новость главный аналитик исследовательской фирмы Assembly Мэтью Хауэтт. При этом он отметил, что пока непонятно, как будут выглядеть условия соглашений, и не исключил, что инициатива может привести к удорожанию услуг связи.

Стоит отметить, что шпили по меньшей мере 120 британских церквей уже используются для обеспечения связи и доступа в интернет - епархии в Норвиче и Челмсфорде участвуют в таких программах пять лет. По словам епископа Челмсфордского Стефана Коттрела, призыв к церквям улучшить связь должен помочь справиться с двумя крупнейшими проблемами в сельских регионах: изоляцией и проблемой устойчивого развития.

Согласно данным британского регулятора Ofcom, 4G-сети для клиентов всех четырех мобильных операторов страны в настоящее время доступны на 43% территории Британии, а покрытие для голосовой связи составляет 70% территории, передает newsru.com.