Стало известно, каким будет новый смартфон BlackBerry

В Сети обнародованы технические характеристики нового смартфона BlackBerry, ещё не презентованного официально.

Согласно инсайдерским данным, новинка будет представлена в форме слайдера с клавиатурой, спрятанной за сенсорным дисплеем. При этом на тыльной части сдвигающегося блока будет размещён оптический блок и двойная вспышка, поэтому делать фото можно будет в двух режимах.

Например, при выдвинутом блоке активируется режим основной функциональности, при спрятанном — режим приближения и другие эффекты с помощью специальных встроенных линз.

Предполагается, что новый смартфон будет называться UNI, пишет life.ru

Напомним, в сентябре прошлого года BlackBerry объявила, что впредь созданием устройств под её брендом будут заниматься сторонние производители, а сама компания сосредоточится на разработке программного обеспечения в области безопасности и "Интернета вещей".

В конце того же года канадцы передали права на свой бренд китайской компании TCL Corp.

В феврале 2017 года консалтинговая компания Gartner констатировала "смерть" бренда BlackBerry. Согласно отчёту, доля BlackBerry на рынке смартфонов в четвёртом квартале 2016 года составила всего 0,0482%.