Аляска может превратиться в тропики

У западного побережья Аляски исследователи обнаружили значительное уменьшение площади ледяного покрова. Изменение климата и уменьшение площади ледяного покрова пока не беспокоит учёных — в данный момент сокращение ледяных препятствий открывает массу возможностей — от поиска полезных ископаемых до облегчения судоходства.

Однако то, что происходит в северных широтах, может обернуться настоящей катастрофой — изменения климата могут не только превратить северные регионы, такие как Аляска, в зоны с умеренными и даже "тропическими" для такой местности температурами, но и нанести огромный ущерб экономике, пишет life.ru

Эти проблемы обсуждались в рамках конгресса Arctic Frontiers в Норвегии. Исследователи из Норвежского университета в Бергене отметили, что таяние льдов даже зимой может свидетельствовать о начале процессов, последствия которых человечество не в силах предотвратить.