На следующей неделе в Молдове резко похолодает

Опять холодает: молдавские синоптики прогнозируют понижение температур. В ночь на следующий понедельник, 26 февраля, в республике ожидается до —18 градусов по Цельсию.

"В ближайшие пару дней погода существенно не изменится. Небольшие отрицательные температуры, близкие в среднем к —5 градусам в ночные часы и около 0 градусов днем. Эти температуры — в пределах нормы", — сообщила главный метеоролог Государственной гидрометеослужбы страны Светлана Шахова.

Однако уже через неделю картина существенно изменится. Эксперт отметила, что ожидается атмосферный процесс, который приведет к формированию условий, благоприятных для прорыва арктического холода. Ожидаются морозы до -18.





Тем не менее, по словам метеоролога, прогнозируемые морозы, достигающие —18 градусов для нынешней зимы не новость, пишет sputnik.md.



