В Балашихе Московской области 18 февраля в частной бане произошёл пожар, при тушении которого были обнаружены тела двух женщин, сообщает "Дни.ру" со ссылкой на СУ СКР по региону.
"Предварительно установлено, что хозяйка дома 1950 года рождения со своей подругой находились в бане, где распивали спиртные напитки, при этом женщины для обогрева использовали газовый баллон2, — говорится в сообщении Следственного комитета России.
По предварительной информации, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с приборами для обогрева. Следователи проводят проверку, пишет life.ru
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист