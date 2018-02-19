Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру

Лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру.

По словам звезды «Голодных игр», она намерена потратить освободившееся время на активистскую деятельность. Артистка уже сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая борется со взяточничеством в области политики и выступает за антикоррупционные законы, пишет gazeta.ru

Как утверждает Лоуренс, творческий перерыв продлится год. Ее последним на данный момент фильмом станет «Красный воробей», где она сыграла русскую шпионку Доминику Егорову.

Лоуренс давно занимается гражданским активизмом. Например, в 2015 году она стала одной из первых звезд, поднявших тему разного уровня зарплат в Голливуде. Кроме того, актриса участвует в Женских маршах.