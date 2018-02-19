Мероприятие проведет народный мастер Наталья Канжя под руководством специалистов Музея этнографии и естественной истории Молдовы. Организация семинара проходит в рамках решения ЮНЕСКО объявить мэрцишор частью нематериального культурного наследия человечества.

В работе мастерской примут участие спикер РМ Андриан Канду, посол Румынии в нашей стране Даниел Ионицэ, посол Болгарии в Молдове Петр Вылов, представители Национального музея села «Димитрие Густи» г. Бухарест и дети из творческих центров разных районов страны.

В этот же день в парламенте будет организована выставка мэрцишоров Румынии, Болгарии, Музея этнографии и естественной истории Молдовы, а также работ из разных районов страны. Выставка будет открыта до 5 марта.

Сделанные в рамках творческой мастерской мэрцишоры будут подарены 1 марта на благотворительной акции, пишет МОЛДПРЕС

Мероприятие организовано парламентом Республики Молдова в сотрудничестве с Музеем этнографии и естественной истории Молдовы и Центром художественного промысла «Casa Cangea». Мастерская начнет работу в холле на втором этаже здания парламента, начало в 13.00.

В декабре 2017 года Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия принял решение внести в список нематериального культурного наследия человечества «Культурные обычаи, связанные с днем ​​1 марта» - общие для Молдовы, Румынии, Болгарии и Македонии.