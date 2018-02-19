Молдова получит 10 млн. долларов на реализацию реформ в образовании

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 10 млн. долларов США проекта Реформа образования в Республике Молдова.

«Одной из самых больших проблем является разрыв между спросом на рынке труда и образованием, которое в настоящее время обеспечивается молдавской образовательной системой», - сказала менеджер Всемирного банка по Молдове Анна Ахалкаци. «Развитие навыков является основным компонентом нашего партнерства с Молдовой, поскольку мы стремимся помочь людям в Молдове обладать необходимыми знаниями и навыками, чтобы получить хорошую работу дома, чтобы они не уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни, оставив дома свои семьи», подчеркнула Анна Ахалкаци.

Дополнительное финансирование поможет поддержать усилия правительства Молдовы по дальнейшему повышению качества и эффективности начального и общего среднего образования, пишет МОЛДПРЕС.

Проект реформы образования касается приоритетов страны, и направлен на сокращение бедности, а также продвижение совместного роста, выявленные в рамках систематического диагностирования, в 2016 г., Молдовы Всемирным банком, и соответствует целям Национальной стратегии по развитию Молдовы 2020.

С момента присоединения Республики Молдова к Всемирному банку в 1992 г., более 1 млрд. долларов США были выделены на около 60 операций в стране. В настоящее время портфель Всемирного банка включает 9 активных проектов, общая сумма обязательств составляет 341,5 млн. долларов США. Вспомогательные области включают реформу регулирования и развитие бизнеса, модернизацию государственных услуг, налоговое администрирование, образование, дороги, здравоохранение, сельское хозяйство, адаптацию к изменению климата и энергетический сектор.