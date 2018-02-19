Названа дата официального визита премьер-министра Румынии в Кишинев

Румынский премьер Виорика Дэнчилэ посетит Кишинёв 27 февраля. Она объявила об этом на заседании Ассоциации коммун. Глава румынского кабмина встретится с премьером Павлом Филипом.

"Предстоит рассмотреть возможности укрепления кооперации между правительствами Румынии и Молдовы. Уверена, это будет важный шаг к консолидации отношений между двумя странами", - сказала премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.



Дэнчилэ подчеркнула, что укрепление сотрудничества с Молдовой - один из приоритетов её программы. Ранее она заявила, что продолжит поддерживать нашу страну на пути евроинтеграции.

Глава румынского кабмина посетит Кишинёв после поездки в Брюссель. Виорику Дэнчилэ назначили премьер-министром в конце января.





