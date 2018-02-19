Samsung Galaxy S9: появились официальные рендеры

В Сети были опубликованы официальные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, презентация которого состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне.На фотографиях запечатлены старшая и младшая модели линейки. Об этом пишет ресурс Slash Leaks.

Ожидается, что смартфон появится в четырех цветовых вариантах: черном, сером, синем и сиреневом.

Относительно характеристик известно, что диагональ дисплеев составит 5,8 дюйма у младшей модели, и 6,2 - у старшей.

Базироваться гаджеты будут на топовом Android-процессоре Snapdragon 845, или же на Exynos 9810, в зависимости от рынка сбыта.

Объем оперативной памяти будет составлять от 4 до 6 ГБ, а встроенной - 64 ГБ.

Разрешением камеры будет 12 МП, при этом старшая модель будет иметь двойную камеру с одинаковым разрешением объективов. Что касается фронтальной камеры, то ее разрешение - 8 Мп.

Емкость аккумулятора устройств составит 3000 и 3500 мАч. Работать гаджеты будут под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Ожидается, что флагманская линейка будет иметь функцию распознавания лица и сканирования радужки глаза, пишет korrespondent.net