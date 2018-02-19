ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

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