Рестораны KFC в Британии закрываются из-за нехватки курятины

Рестораны закрылись в некоторых районах Лондона, Бристоле, Уэльсе, графствах Чешир, Девон, Саффолк, Беркшир и еще в нескольких районах Британии.

В Британии работает около 900 ресторанов KFC, примерно 80% из них - по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу.

Дефицит курятины в KFC объясняют проблемами с доставкой. На прошлой неделе компания поменяла контрагента - теперь куриное мясо в рестораны британской сети доставляет логистическая компания DHL. Проблемы начались именно после смены поставщика, признают в KFC.

"Курица перешла дорогу, но не зашла в наш ресторан", - говорится в заявлении компании в "Твиттере".

"Недавно мы начали работу с новым партнером по доставке, но у них возникли небольшие трудности роста - доставлять курятину в 900 ресторанов по всей Британии довольно сложно!" - говорят в KFC.

В DHL тоже извинились и заверили, что работают над исправлением ситуации.

Дефицит куриного мяса в KFC вызвал резонанс в соцсетях.

"У KFC закончилась курятина. Вот так начинается апокалипсис", - написал в "Твиттере" Джонатан Эванс.

"KFC без курицы?!!! Что же дальше!!!" - пишет британский пользователь "Твиттера" , на что получает ответ: "Теперь ты станешь более здоровой!"