Рестораны закрылись в некоторых районах Лондона, Бристоле, Уэльсе, графствах Чешир, Девон, Саффолк, Беркшир и еще в нескольких районах Британии.
В Британии работает около 900 ресторанов KFC, примерно 80% из них - по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу.
Дефицит курятины в KFC объясняют проблемами с доставкой. На прошлой неделе компания поменяла контрагента - теперь куриное мясо в рестораны британской сети доставляет логистическая компания DHL. Проблемы начались именно после смены поставщика, признают в KFC.
"Курица перешла дорогу, но не зашла в наш ресторан", - говорится в заявлении компании в "Твиттере".
"Недавно мы начали работу с новым партнером по доставке, но у них возникли небольшие трудности роста - доставлять курятину в 900 ресторанов по всей Британии довольно сложно!" - говорят в KFC.
В DHL тоже извинились и заверили, что работают над исправлением ситуации.
Дефицит куриного мяса в KFC вызвал резонанс в соцсетях.
"У KFC закончилась курятина. Вот так начинается апокалипсис", - написал в "Твиттере" Джонатан Эванс.
"KFC без курицы?!!! Что же дальше!!!" - пишет британский пользователь "Твиттера" , на что получает ответ: "Теперь ты станешь более здоровой!"
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РАК
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Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист