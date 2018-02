В "Твиттер" видео выложила жительница Москвы Оля Чиховлас. И хотя русские пользователи склонны считать его постановочным, иностранцы оставляют к ролику удивлённые комментарии.

На сегодняшний день видео набрало больше 60 тысяч просмотров в "Твиттере". Пользователи поставили ему свыше полутора тысяч лайков и ретвитнули его 750 раз, пишет life.ru

A friend in the Urals sent me this video of bumping into a man in his underwear in a forest in -20 who said his wife hid his clothes so that he wouldn't go hunting