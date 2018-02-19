На Урале жена спрятала одежду мужа, но он всё равно поехал на охоту... в трусах

В соцсетях набирает популярность видео об охотнике, который отправился в лес в одних трусах. Как пояснил мужчина, жена спрятала его одежду, но это не помешало ему отправиться на охоту.

В "Твиттер" видео выложила жительница Москвы Оля Чиховлас. И хотя русские пользователи склонны считать его постановочным, иностранцы оставляют к ролику удивлённые комментарии. На сегодняшний день видео набрало больше 60 тысяч просмотров в "Твиттере". Пользователи поставили ему свыше полутора тысяч лайков и ретвитнули его 750 раз, пишет life.ru A friend in the Urals sent me this video of bumping into a man in his underwear in a forest in -20 who said his wife hid his clothes so that he wouldn't go hunting

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