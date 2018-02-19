Учёные нашли способ выявлять аутизм через анализ крови

Исследователи из Университета Уорика разработали экспресс-тест, способный выявить такие серьёзные расстройства головного мозга, как аутизм. Учёные считают, что анализ крови на предмет повреждённых белков в плазме может может способствовать раннему лечению различных расстройств.

Учёные считают, что уровень окислительного маркера — дитирозина — может оказывать прямое влияние на процессы развития головного мозга ребёнка. При этом значительную часть данных, по словам учёных, можно получать из анализа мочи. Исследователи отмечают, что некоторые скрытые дефекты могут проявляться по специальным маркерам, которые можно выявить путём лабораторного анализа.

Как пишет life.ru, тестовые исследования метода на контрольной группе детей показали, что данные, полученные из образцов плазмы крови и мочи, обработанные нейросетью по запрограммированным параметрам, являются достоверными и могут быть использованы при дальнейшем лечении детей с отклонениями различного характера.