Учёные впервые получили новую форму света

Исследователи из Массачусетского технологического института в США впервые смогли получить фотонные триммеры. Об этом сообщает Science Daily.

Физики заставили фотоны взаимодействовать между собой. Для этого они в ходе эксперимента пропустили лазерный луч через плотное облако ультрахолодных атомов рубидия.

Учёным удалось в 100 раз замедлить движение соединённых в пары и триплеты фотонов. Теперь в свободном состоянии их скорость составляет 300 тысяч км/с.

Как сообщает life.ru, физики назвали этот результат большим достижением. Они уверены, что он может открыть путь к использованию фотонов в квантовых вычислениях. Апеллируя этими знаниями, можно снижать шум при регистрации гравитационных волн и повышать эффективность передачи информации в квантовых устройствах.