В прошлом году Молдова сохранила 44 место в рейтинге прогресса Всемирного банка Doing Business с ростом в 2 десятые пункта.
По данным отчета, самый высокий показатель в нашей стране - в создании нового бизнеса - 94 пункта из ста. Чтобы открыть свое дело, предпринимателям нужно пройти всего четыре процедуры за пять дней. По статье регистрации имущества мы набрали почти 83 пункта, а по получения разрешения на строительство - примерно 52.
В общем зачете Молдова находится между Сербией и Румынией. Румыния - 45 по счету, она сохранила позицию 2016-ого. Россия находится на 35 строчке, а соседняя Украина - на 76.
Согласно исследованию "Doing Business", лучшие условия для создания бизнеса - в Новой Зеландии, за ней следуют Сингапур и Дания. В пятерку лидеров вошли также Южная Корея и Гонконг.
Комментарии
- НАРЭ установило новые цены на бензин и дизтопливо
- Молдова получит 10 млн. долларов на реализацию реформ в образовании
- Инициатива Минэкономики: половина товаров на прилавках будут молдавского производства
- Четыре иностранные компании готовы поставлять электроэнергию в нашу страну
- Нацбанк напоминает жителям Молдовы об опасности вложений в криптовалюты
- В Молдове вырос экспорт товаров
- Молдова получит более 43 млн евро на проекты регионального развития
- На онлайн-аукционе продали фрагмент метеорита весом более 30 килограмм
- Цены на пригородные участки падают
- Всё больше работодателей отказывается от выдачи зарплат в конвертах
- Samsung придумал летающий планшет, управляемый взглядом
- В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация
- Американская тюрьма требует у заключенного, написавшего бестселлер, отдать ей гонорар
- Разгадана одна их тайных технологий строительства пирамид
- По итогам проверки десять наименований молочных продуктов сняли с продажи
- Одному из импортеров молочных продуктов запретят работать на молдавском рынке
- Последняя затяжка: подпрыгнувший автомобиль убил курившего у кафе мужчину. ВИДЕО
- Молдавская модель была убита собственным мужем в столице
- В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация
- По итогам проверки десять наименований молочных продуктов сняли с продажи
- Названа назвал предварительная причина смерти ребенка в московском детсаду
- Вылетевшее лезвие газонокосилки отрезало голову 14-летней школьнице
- В Петербурге украли более двух тысяч буханок хлеба
- Украина: школьная травля довела пятиклассника до инсульта
- Сильвия Раду прокомментировала отставку Дорина Киртоакэ
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист