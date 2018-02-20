Дорин Киртоакэ не решил стоит ли претендовать на новый мандат

Подавший в отставку примар столицы Дорин Киртоакэ говорит, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый мандат примара Кишинева или депутата парламента Республики Молдова. С одной стороны, бывший примар заявил, что устал, а с другой стороны, он говорит, что все еще имеет что сказать в молдавской политике. 19 февраля, во время программы "Punctul pe Azi" на канале TVR Moldova, Дорина Киртоакэ спросили о том, выставит ли он свою кандидатуру на выборах в примэрии столицы. В ответ Дорин Киртоакэ сказал: "Естественно, я должен идти дальше, но я ничего не хочу, я сыт всем по горло". Киртоакэ утверждает, что неправильно сейчас объявлять, будет ли он или другой член ЛП участвовать в выборах примара столицы, пока дата выборов еще не установлена.

Бывший мэр также признает, что за десять лет он допустил ряд ошибок в качестве главы примэрии и допускает, что, вероятно, сказал свое слово в области местной публичной администрации. Однако он говорит, что не сказал своего последнего слова в политике, поэтому он не исключает, что он может выставить свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах.

Тем не менее, Киртоакэ противоречит самому себе и говорит: "Я не решил, буду ли я баллотироваться на парламентских выборах или вообще буду заниматься политикой".

Напомним, что Дорин Киртоакэ объявил о своей отставке с поста примара Кишинева 16 февраля, читать далее: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/kirtoake-ob-uchastii-v-vyborakh-ia-ne-skazal-svoego-poslednego-slova-v-politike