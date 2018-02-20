Депардье собрался переехать в Алжир

Французский актер Жерар Депардье собирается переехать в Алжир, сообщает издание Parisien.

"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир. Это великолепная страна", — заявил Депардье в интервью, которое дал в Марселе. Он добавил, что интересуется историей Алжира, и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченной "неграмотными" французами.

Актер также отметил, что "везде живет понемногу".