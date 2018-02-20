Инструктор по скайдайвингу спас своего ученика в воздухе и погиб

Британский инструктор по скайдайвингу Карл Марш погиб, спасая жизнь своему ученику, пишет International Business Times.

Инцидент произошел во время тренировочного прыжка с высоты 800 метров. У молодого человека возникли проблемы с парашютом, и Марш помог ему активировать запасной. Однако после того как ученик был спасен, инструктор обнаружил, что сам запутался в основном куполе.

По данным издания, Марш смог освободиться, но, предположительно, потерял сознание от быстрого неконтролируемого вращения своего парашюта. В результате падения он получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает РИА Новости







